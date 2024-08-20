今年4月，高雄港務警察總隊在高雄港S19碼頭取締違規釣客，曾姓男子與劉姓、林姓友人不服取締，甚至發生扭打，警方對空鳴槍，曾男又跳進高雄港內企圖脫逃，最後因體力不支乖乖就範。警方查出他原來是通緝犯，憂心遭查獲才會拒捕，高雄地院審理後，依妨害公務罪，判曾6月徒刑，劉拘役50天、林55天。可上訴。

今年4月3日下午3時許，34歲曾姓男子與49歲劉姓、30歲林姓男子跑到高雄港第六貨櫃中心釣魚，由於第六貨櫃中心全區禁止垂釣，高雄港務警察總隊前往取締。

不過，3人不僅不配合，甚至出手阻擋及言語挑釁執勤員警，就是因為曾嫌因涉毒品案遭通緝中，為了不讓曾男身分曝光，隨後還與員警扭打拉扯，警方立即對空鳴槍、對他們噴辣椒水。曾姓男子見狀，竟跳下港企圖脫逃，與警方在水上僵持不下，最後體力不支才就擒。

警方在曾身上及機車中搜出安非他命、K他命等毒品，全案依毒品危害防制條例、刑法妨害公務及傷害罪嫌，移送高雄地方檢察署偵辦。

高雄地院審理後，法官認為曾男拒捕時曾騎機車衝撞員警，依妨害公務罪判刑6月，林、劉兩人雖有推擠員警，但法官認定兩人未造成員警受傷，僅判林拘役55天，劉男拘役50天，均得易科罰金。可上訴。