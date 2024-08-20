賴清德總統今天接見美國眾議院新冠病毒特別小組委員會主席溫斯卓普（Brad Wenstrup）訪問團，感謝致函世界衛生組織（WHO），呼籲納入臺灣，支持臺灣的國際參與加入WHA。他期盼能持續支持臺灣，協助推動《台美快速減免雙重課稅法案》盡快完成立法，為臺美經貿合作創造更多利基。

訪問團今天由外交部次長陳立國、美國在台協會臺北辦事處代理處長柯傑民（Jeremy Cornforth）陪同，赴總統府拜會。

賴清德表示，他相信溫斯卓普這次率領新型冠狀病毒大流行特別小組的專業幕僚來訪，將有助於臺美在防疫及公衛領域有更深入的交流合作。

他感謝溫斯卓普在新冠疫情期間連署呼籲拜登政府，將臺灣納入首波疫苗捐贈名單，展現臺美之間互助友好。也因為美國政府捐助400萬劑疫苗給予臺灣度過難關。

今年5月世界衛生大會（WHA）召開之前，溫斯卓普也領銜「共和黨醫師連線」致函世界衛生組織（WHO），呼籲納入臺灣，支持臺灣的國際參與加入WHA。對於溫斯卓普的支持，他感念在心。

賴清德指出，臺灣在疫情爆發後，迅速啟動應變機制，更確保防疫資訊公開透明，也跟夥伴國家分享防疫經驗和物資，向世界證明我們有能力為全球公衛體系做出更多貢獻。

他提到，他上任以來，希望打造「健康臺灣」，促進全民健康生活、提升全齡照顧，也要持續加強國際合作，建立後疫情時代的全球關懷，及提早因應下一波全球性疫情的到來。

除了公衛領域，他相信臺灣和美國在經貿和安全等各領域都能深化夥伴關係，共同促進區域和全球的繁榮發展。他也期盼溫斯卓普在美國國會持續支持臺灣，並在所屬的「歲計委員會」協助推動《台美快速減免雙重課稅法案》盡快完成立法，為臺灣與美國的經貿合作創造更多利基。大家一起努力，讓臺美關係更加穩固茁壯。