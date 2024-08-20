11月美國總統大選在即，美國民主與共和兩黨在新版黨綱中均刪除了北韓無核化（denuclearization）的表述。因此有輿論擔憂，在北韓拒絕對話，但不斷提高核能力和挑釁力度的情況下，國際社會的北韓無核化原則「完全的、可驗證的、不可逆的無核化」（CVID）基調可能出現動搖。

韓國《朝鮮日報》20日報導說，在19日登場的民主黨全國代表大會，代表們表決通過的92頁綱領中寫道：「（喬）拜登總統一直與同盟國一起合作，應對北韓違反多條聯合國安理會決議的核導項目開發所帶來的威脅」，「透過加強韓、美、日三國合作，我們正在維護朝鮮半島及周邊的和平與穩定。」綱領6次提及北韓並表示：「（針對北韓挑釁等）為加強嚇阻力並抵禦強壓，將在繼續鞏固傳統同盟的同時，擴大地區合作關係。」

民主黨在2020年總統選舉時的黨綱中包含北韓無核化的目標，但在此次黨綱中不見蹤影。四年前起草並通過的黨綱稱：「我們將開展持續合作的外交運動，以推動（北韓）無核化這一長期（longer-term）目標」，但這次直接刪除了無核化這一表達。因此，有華盛頓政界人士認為：「因為北韓拒絕談話，為打破與北韓的僵持局面，可能就核裁軍而非無核化進行談判。」但輿論普遍擔憂，進行核裁軍談判實際上不就是允許北韓進行核武裝？

在7月發布的共和黨黨綱中，同樣沒有提及朝鮮半島、北韓，乃至無核化。而在2020年總統選舉當時，共和黨原封不動沿用四年前，即2016年黨綱，當時的綱領將CVID納入了對朝政策目標。輿論認為，如果共和黨總統候選人、前總統川普再次執政，有可能與北韓重啟談判，並嘗試進行核裁軍或核凍結。一位華盛頓外交消息人士稱：「這條件對於韓國而言難以接受」，「韓國政府有必要反復向美國政府方面重申堅持無核化原則的必要性。」

8月12日，美國與韓國軍方宣布，將自8月19日起舉行年度「乙支自由護盾」（Ulchi Freedom Shield）聯演，同時將首度模擬遭受大規模毀滅性武器攻擊，舉行應變疏散演習，並納入居民疏散演練，藉此強化應變能力，應對北韓威脅。

「韓聯社」報導，「乙支自由護盾」於19至29日舉行，預計將有1.9萬名韓國部隊與駐韓美軍參演，模擬北韓發動大規模飛彈攻擊、全球定位系統（GPS）電戰干擾、網攻與陸海空威脅等情境，由美韓聯軍攜手舉行野戰機動演訓和實彈射擊課目，提升多領域作戰能力、精進戰備能量。

韓國國防部表示，雖然此次聯演並未直接想定北韓核武威脅，但仍將根據美韓6月於首爾舉行的「核諮商小組」（NCG）會議決議，在聯演中納入兵棋推演（TTX）與實兵演訓，藉此精進美韓聯合應變能力。

駐韓美軍司令部（U.S. Forces Korea）發言人唐納上校（Col. Ryan Donald）表示，鑑於區域緊張情勢持續升高，近幾個月來除持續派遣轟炸機、潛艦執行前進部署任務，同時也將持續與韓國、日本等區域盟邦舉行多國聯演，藉此維繫嚇阻戰力，共同維持印太區域和平。