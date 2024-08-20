外交部。（資料照）

美國民主黨全國代表大會於19日通過黨綱，再度納入友台文字，重申民主黨依據《台灣關係法》及「六項保證」等政策指引，堅定承諾維持台海和平與穩定，並確保無任何一方片面改變現狀。外交部對此表達誠摯感謝與歡迎，並強調未來將在此良好基礎上，持續與美國民主、共和兩黨等各界友人密切合作。

外交部表示，這不僅是民主黨黨綱再次明確表達對台灣的堅定支持，也是首次提到「堅定承諾維持台海和平與穩定」以及「六項保證」等文字，友台力道強勁。

外交部指出，民主黨睽違8年再度舉行實體的全國代表大會，我國也循例組團前往芝加哥與會。民主黨於黨綱中納入上述友我文字，除了表達對台灣的堅定支持，也彰顯對台海和平穩定的高度重視。事實上，維持台海和平穩定不僅獲得美國支持，近年已漸成為國際共識。

外交部強調，我國與美國各界均維持長期友好關係，外交部未來將在此良好基礎上，持續與美國民主、共和兩黨等各界友人密切合作，穩健深化奠基於共享價值的台美全球夥伴關係。

另外，駐美代表俞大㵢19日在芝加哥主持歡迎酒會，歡迎我國跨黨派代表團出席民主黨全國代表大會。

他在致詞時感謝與會美方貴賓對台灣的支持，今年我代表團由國民黨、民進黨及民眾黨派代表組成，共有6位跨黨派的立法委員參團，彰顯我方對於台美關係的重視。

俞大㵢表示，自拜登政府上任以來，台美各層面的關係持續深化，且積極聯合理念相近國家重申台海和平穩定的重要性，我方將在此良好基礎上，進一步深化「堅若磐石」的台美夥伴關係。

駐美代表處指出，該歡迎酒會有眾多民主黨政要出席共襄盛舉，包括美聯邦眾院國會台灣連線共同主席Gerald Connolly、聯邦眾院民主黨團會議副主席劉雲平、聯邦眾院歲計委員會民主黨副首席議員趙美心、聯邦眾議員Tim Kennedy、關島總督古蕾露、美民主黨全國委員會副主席兼民主黨州主席協會長Ken Martin、美國際民主協會主席Tom Daschle、民主黨全國委員會秘書長Jason Rae等人。

另外也有來自各州議會「友台連線」共同主席與成員，以及多達10餘州民主黨州主席參加，彰顯美國聯邦及各州民主黨政要對我代表團來訪的高度歡迎，以及對台灣的跨地域多元支持。