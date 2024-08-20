中國大陸遊戲公司「遊戲科學」開發了7年，以西遊記為背景的遊戲《黑神話：悟空》（Black Myth:Wukong）週二（20）正式發行，不到24小時，在電腦遊戲龍頭平台STEAM上創下同時線上玩家遊戲人次歷史新高，達到207萬人次以上且人數仍在持續增加，擊敗《艾爾登法環》（Elden Ring）和《電馭叛客2077》（Cyberpunk 2077）同時線上玩家遊戲人次的紀錄，接下來即將挑戰吃雞跟帕魯。

綜合《SteamDB》線上數據及《電腦玩家》（PC Gamer）20日報導，《黑神話：悟空》的發售堪稱是遊戲史上的重要時刻，短短不到2小時，這款單人動作角色扮演遊戲（ARPG）同時線上玩家數量已經超過124萬9525人，迅速成為STEAM上歷史上最受歡迎的遊戲之一。根據SteamDB的數據，它輕鬆超越了一系列強大遊戲，包括《霍格華茲的傳承》的87萬9000人、《艾爾登法環》的95萬3000人和《電馭叛客2077》的105萬4000人的紀錄。

《黑神話：悟空》是否能挑戰《絕地求生》（PUBG）和《幻獸帕魯》（Palworld）的同時線上玩家數，這2款遊戲分別在2018年1月和2024年1月創下了326萬和210萬人次的紀錄已經成為焦點。

目前還是有點機會，《絕地求生》和《幻獸帕魯》擁有多人遊戲的優勢，但《黑神話：悟空》在中國今天中午以前，就已經達到驚人的數字，隨著時間的推移，其他國家和地區的玩家只會讓數字只會繼續上升。截至本篇報導，《SteamDB》即時資料顯示，同時線上玩家人數已經達到211萬1104人。