周二台股ADR全黑，台積電、中華電、日月光ADR均跌1%超過。權值王台積電目前最低至960元，下跌13元或1.33%。日月光投控(3711)、聯發科(2454)盤中跌幅超過2%；鴻海(2317)、聯電(2303)跌幅略微收斂。

兩家金控搶親的新光金周三股價衝上12.65元之2018年4月以來的六年多新高價，上漲0.85元或7.20%，不到十點爆出59萬張大量；而中信金不合意併購遭賣方擁簇，股價下跌4.85%至33.3元當日最低；台新金搶親難度增加，股價同樣走跌。周三上市金融股相對黯淡。

輝達NVIDIA下周三8月28日盤後公告財報時間，AI題材漲多修正，輝達周二收跌2.1%，結束連六日漲勢。台系AI概念股跌多漲少，緯穎(6669)、訊芯-KY(6451)、台燿(6274)、健策(3653)、金像電(2368)、台達電(2308)、京元電子(2449)等跌幅相對劇烈。

900元以上高價股同樣跌多漲少，蘋果題材的股后大立光(3008)走強重回3000元大關，以及弘塑(3131)、嘉澤(3533)偏多，其餘如股王信驊(5274)、老三力旺(3529)、健策(3653)跌幅超過2%。

電子無力，盤面由重電接手，重電四雄華城(1519)、士電(1503)、中興電(1513)、亞力(1514)衝鋒，其中亞力漲幅近半根漲停。傳產儒鴻(1476)、燁輝(2023)、萬海(2615)、華航(2610)、台塑(1301)等也相對抗跌有戲，周四啟動除息交易的裕隆(2201)、世紀鋼(9958)亦表現不俗。

市場屏息美國聯準會(Fed)主席鮑爾於全球央行年會發表演說，市場觀望氣氛較濃，加上本周三為台灣期交所主要期貨、選擇權的結算日，須留意有流動性風險。分析師認為，短期漲幅較大，宜留意Fed態度以及輝達下周三的財報數據，操作上可留意CoWoS先進封裝、機器人概念、CPO類股、綠色能源、面板級扇出型封裝族群、AI伺服器族群等。