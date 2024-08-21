微星多款AI AMR亮相 結合NVIDIA AI搶攻智慧工廠商機

微星科技（2377）於2024台灣機器人與智慧自動化展TAIROS，展示多款先進的AI AMR（自主移動機器人），包括配置機器手臂的智能協作機器人Pro（AMR-AI-Cobot Pro）、智能配送機器人Pro（AMR-AI-Delivery Robot Pro）、智能頂昇機器人（AMR-AI-Lift Robot）以及智能防疫消毒機器人（AMR-AI-PJ-UVGI Robot），聚焦工業自動化／智慧工廠商機。

這幾款機器人透過NVIDIA Isaac和Omniverse平台提供的AI運算技術，不但能提高製造環境中的效率、靈活性和安全性，亦有助工廠優化工作流程，降低運營成本，藉此提高倉儲、汽車、半導體、面板製造等產業的整體生產力。

透過NVIDIA Omniverse平台上開發的Digital Twin，專業人員得以創建其AMR基於OpenUSD的數位分身與操作環境，能在實際部署前就進行全面測試和反覆改進，有助節省大量時間和成本。

微星客製化產品事業本部協理黃亞密表示，微星的AMR透過強大的NVIDIA Jetson以及Omniverse平台，協助為智慧工廠中的AI驅動自動化設立了新的標準。

微星AMR提供高精度的導航功能，配備先進的傳感器和AI演算法，確保工廠內的無縫運作；其模組化設計可支援各種工業需求的客製化及擴展，同時搭載即時障礙物檢測和規避功能，確保機器人與人類工作者的安全協作。此外，無縫的物聯網整合也能提供即時數據分析，以優化性能和維護。

MSI AMR-AI-Cobot Pro配備智慧機器手臂，為各行業提供提高生產力和安全性的解決方案。由NVIDIA Jetson AGX Orin platform™驅動，具備精確導航的SLAM技術，以及節能的3D導航路線，加速物體檢測，並與第三方應用程式無縫整合。適用於半導體、面板製造、電子、倉儲、物流、紡織、生物技術和食品行業。

MSI AMR-AI-Delivery Robot Pro具備先進的AI功能，可實現安全準確的物品運送。透過Jetson AGX Orin™平的支持，在各種環境下具有SLAM功能、3D導航路線和加速物體檢測，表現卓越。其第三方API支持無縫對接其它應用程式，使其適用於工廠、倉庫、醫療設施、辦公室、住宅區和商場等場景。

MSI AMR-AI-Lift Robot則配備先進的識別技術，能夠自動識別貨架編號碼和操作各種貨架。通過智慧演算法，機器人可以準確地提取和放置貨物，確保高效的物料搬運和管理。

另MSI AMR-AI-Roller Robot具備先進的自主溝通功能，能與產線設備無縫對接。利用無線資料傳輸技術，確保數據快速、穩定傳輸，提升自動化程度和整體運作效率，減少人工干預和錯誤風險。

MSI AMR-AI-PJ-UVGI Robot具有253.7nm波長UVGI紫外線殺菌燈，可對空氣中的病原體、黴菌、病毒、細菌等微生物進行消毒，通過UVGI光照射直接破壞分解，最終釋放無病菌、微生物淨化空氣，幫助實現空氣的全面淨化。經法國Texcell驗證，可在30秒內有效滅活新型SARS-COV2病毒。