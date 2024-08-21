NCC主任秘書黃文哲今日表示，針對台灣大釋出的9個選項，委員會有進行過討論，但他直言，「台灣大用這麼強硬的請求9選1、而且要盡速」，更提到「不要再罰它」等，這可以說是違反法律邏輯，很難相信這是一家這麼大的上市公司，確實「匪夷所思」!

黃文哲談到，台灣大在釋出9調解方案的同時也要求NCC要同意其3大請求。首先，頻譜歸還展延113年9月15日，且期限前完成整併的可以停止發射，換言之，沒有提到得就是指沒有整併要基站要繼續發射；再者，針對過去對台灣大的不利處分要予以廢止(意指已經開罰得960萬)，且之後不可以再做不利處分；最後，即必須派NCC四位委員去法院參加調解。

黃文哲強調，根據回報，目前台灣大約還有400座基站在違規發射訊號中，且集中在都會區。台灣大強調主要是為了消費者權利，但相信用其他技術也可以解決，不用一定要留著基站違規發射，最後，他直接說，「NCC應該會到法院表達沒有要調解得意願」!

台灣大與NCC該起紛爭源自於去年核准台灣大併台灣之星、遠傳(4904)併亞太時，NCC附款要求業者要在今年6月底前將超額頻譜處理完畢，當時遠傳即表態配合、遵法，並已於今年5月提前繳回，台灣大雖第一時間表達「附款於法無據、窒礙難行」，但仍依該附款向台灣之星砍價85億元，再向公平會承諾依據NCC附款取得公平會許可合併，嗣後對NCC提起行政訴訟、聲請附款停止執行，該聲請日前已遭法院裁定駁回，訴訟則在調解中。