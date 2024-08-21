萬寶投顧董事長朱成志指出，不論「新新併」、「中新併」結果都是力量無窮，市場對後市股價有很多想像空間，舉例來說，富邦金股價有約90元水平、國泰金也有60元以上，而中信金約30元、台新金與新光金股價甚至只有10幾元而已，因此合併後帶動股價的利多相當龐大，以新光金21日收盤價漲逾半根平板收12.45元觀察，仍有上漲空間。

根據法規，金控財務性投資另一家金控需經金管會核准同意，並有被投資公司的發行股數限制，也就是買到發行股數10％以上，需要走到證交法的公開收購 程序，將是金融市場上的超級大案子。目前價格上，中信金勢必提出更優渥的條件才有機會「搶親」，然而新新併的優勢在於，傳出政府高層更加默許這兩間同家族的金控合併。

朱成志表示，若用四種不同方法去評估新新併的合理換股區間，「1：1」可能會是更合理的換股比例。一、淨值評估，今年第一季台新金淨值16.32、新光金淨值16.53，這只是第一季，但新光金淨值就超越台新金；由於金控第二季財報尚未出爐，從台新金上半年EPS 0.77元、新光金EPS 1.31元估算，台新金上半年淨值接近17元、新光金卻可達17.8元，兩者淨值差距擴大至8毛錢，由於淨值差不多，換股比例應以1：1更為合理。

第二種方法用市價評估，台新金、新光金昨收18.75元、11.8元。今天則分別收18.8元、12.45元，換股比例約落在1股新光金換0.62～0.66股台新金，但事實上，由於市價會不斷變動、受到市場情緒影響，並不是絕對參考因素，但價格認定上100％要參考淨值，才能反映公司的實際價值。

第三是新光金股本、總資產都大於台新金，新光金股本1548.8億、總資產5.08兆；台新金股本1297.6億、總資產3.2兆。再進一步細看，資產貢獻主要來自旗下壽險，其中新光人壽管理資產達3.67兆、為全國第四大壽險，台新人壽則只有0.29兆，再加上今年股市大幅回升、利率轉向降息，以保險公司為主體的公司如富邦金、國泰金今年都大賺。

四是過去在專業經理人經營面上，台新金確實比較優秀，但新光金受到主管機關做出多種限制、裁罰後，現在新光金的董事長魏寶生在金融各界背景完整、資歷豐富，同樣參考過去元大金併大眾銀行也是「溢價」併購，所以市場傳出的台新金換股比例「太吃豆腐」，不該折價折成這樣。

專家也說，新新併與中信金殺出程咬金的消息公布後，中信金21日反而大跌3.71％，主因在於市場認為要併購新光金需要花更多的銀彈，中信金可能需要辦理現金增資，短期內對股價就不容易討好。