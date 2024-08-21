投資人預期美國聯準會（Fed）今年可能降息逾3碼，加上日本央行（日銀）7月決議升息舉措，大幅衝擊過去「以低成本借日圓，並押注美國高成長資產」的投資模式。

花旗全球外匯量化投資解決方案部門主管卡西科夫（Kristjan Kasikov）表示，鑒於美國與日本利率前景走向分歧，避險基金開始採用美元而非日圓作為融資貨幣。隨著美元走跌，避險基金8月5日起開始用美元買進新興市場貨幣，包括巴西里爾與土耳其里拉等。