證交所指出，台新金及新光金因有重大訊息待公布，公告兩家金控上市普通股今天起暫停交易，以其為標的的認購（售）權證及特別股亦同時暫停交易，台新金及新光金將於重大訊息公布後，再申請恢復交易。

新光金昨天也召開董事會，通過上半年財報，但並無提及相關合併事宜。該公司受惠於國內外股票及基金操作得宜，上半年累計合併稅後淨利達149億元，合併股東權益較前一年底提高17％至1,854億元，淨值比率5.09％；資本適足率RBC已於6月回升達法定標準。同時，通過於越南設立保險代理人公司，並將向金管會保險局送件核准。

子公司新光人壽上半年簽單保費收入達863億元，較去年同期增加63億元。透過聚焦價值型商品，以外幣、分期繳及保障型為銷售主軸，持續堆疊CSM以利接軌IFRS17。投資方面，上半年度隨匯率與國內外股市變化，新壽避險策略操作得當並掌握時機實現獲利對於收益有所貢獻，年化投資報酬率達4.40％。

近二年來受到市場環境變化劇烈影響，新壽自去年6月起RBC短暫未達法定標準後，則立即啟動財業務改善計畫，透過提升經常性收益、增加資本利得、降低避險成本、提升不動產收益及撙節費用等各項行動方案來改善財務狀況，同時透過現金增資及發行具資本性質債券等方式厚實資本。

此外，新壽為厚實資本結構及強化清償能力，自2019年起透過金控母公司持續為公司進行現金增資，從2019年至2024年上半年累計金額達457億元，8月底將再完成139億元；而在發行具資本性質債券方面，從去年至今年上半年累計發行185億元，並規畫8月底再發行20億元，再提升RBC水準，以抵禦未來市場環境波動影響。