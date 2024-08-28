中信金28日法說會上，提及報載新光金控投資人已對台新金融控股公司及新光金控合併案提起訴訟，認為有違反金金分離、違規插旗、涉及關係人交易，並有損及股東權益的疑慮，台新金發出兩點聲明回應，符合金金分離原則。

台新金聲明如下：

1、金控公司負責人及其關係人應遵循「金金分離」原則，法有明文規範；故本公司負責人及其配偶均恪守法令，且亦經主管機關檢視確認符合金金分離原則。

2、本公司法人董事嘉浩公司、本公司董事長之配偶彭雪芬女士，均未擔任新光金控董事，自無違反金金分離規定之情。