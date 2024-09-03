京華城容積獎勵爭議持續延燒，雖然時任台北市長柯文哲未被羈押而是「無保請回」，不過法院的羈押庭裁定書也提及「該容積決議為不法決議」。議會京華城案專案小組召集人、國民黨議員游淑慧就指出，京華城容獎不法幾乎已成定案，決策人員的行政、司法責任就慢慢釐清，但柯市府留下的京華城爛攤子，現任市長蔣萬安必須挽起袖子收拾，並提出「停工等待司法訴訟結果」以及「繳交足額保證金才能繼續施工」2個解方。

游淑慧說，監察院一月份已經認定京華城容積給予有重大違失，目前檢調也偵辦收押相關人等，法院羈押庭裁定書更直接指稱：該容積決議為不法決議。所以京華城容獎不法幾乎已成定案，決策人員的行政、司法責任就慢慢釐清。

不過她也強調，柯市府闖下的京華城爛攤子，現在就要處理，建築物蓋一半怎麼辦？台北市等不到柯前市長的道歉，現任蔣市長要快點挽起手，準備收拾爛攤子。

游淑慧也提供2個方案給現任市府參考，分別是「先停工，等待司法訴訟結果」或是「繳交足額保證金，繼續施工」。游淑慧指出，先停工的好處就是狀況凍結，一切等法律關係明確。但要評估訴訟曠日費時，又像大巨蛋一樣亂停工，對於地質、現有結構物、當地發展，都要評估影響。

至於繳交保證金繼續施工，游淑慧則分析，對於京華城可能不合法取得的樓地板面積部份，先實際估價，由京華城先提供足額代金做為保證金。未來訴訟結果確認後，屬於不合法樓地板面積部份，則沒入這筆保證金做為容積代金。

游淑慧直言，無論是決定用哪一種處理方式，都可以多聽聽當地地方民意，尊重在地，畢竟這麼大面積的商業基地，確實和當地發展有關。

「但如果未來京華城超額容積部份用代金解決，我建議這筆百億容積代金，可比照抵費地基金概念，成立南松山更新開發基金。」游淑慧說建議，市府專款專用用在南松山公共建設、更新開發、老舊學校重建、公辦都更之用，作為京華城過度開發，南松山區域環境補償之用，算是讓京華城真正做出區域回饋。