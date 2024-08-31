京華城案議會調查小組召集人、國民黨議員游淑慧就指出，「串供」在資通訊發達的當下，無形之中都有可能發生。她也列舉之前專案小組會議中，時任副市長彭振聲就曾在未出席會議的狀況下，向有參與會議、過去的執行秘書詢問會議內容，當場就被游淑慧質疑「隔空串供」。（本報資料照片）

民眾黨主席、台北市前市長柯文哲，因為涉入京華城容積獎勵爭議，目前正在接受檢方訊問中。而柯文哲31日凌晨遭到檢方以可能串證、煙滅證據之虞遭逮補，對此京華城案議會調查小組召集人、國民黨議員游淑慧就指出，「串證」在資通訊發達的當下，無形之中都有可能發生。他也列舉之前專案小組會議中，彭振聲就曾在未出席會議的狀況下，向有參與會議、過去的執行秘書詢問會議內容，當場就被游淑慧質疑「隔空串供」。

游淑慧先是引用當時高等法院在桃園市前市長鄭文燦涉貪案時的一段話，內容指稱鄭文燦政商關係綿密、人際往來廣闊，顯然具有極高政治地位及社會影響力，檢察官指尚有潛在未浮現的相關人而有勾串可能，並不違反常情事理，何況現今資訊流通發達，憑藉便捷資訊工具進行勾串並非難事。

游淑慧也揭露，28日京華城案調查小組開會，時任副市長彭振聲在多次婉拒與會後終於出席，不過會中一名過去曾擔任彭振聲執行秘書的劉姓公務員，透露彭之前都沒有出席會議，但仍舊很關心會議內容，甚至詢問「議員到底問了哪些東西？」當下游淑慧就直指「等於是你們都在串供」。

「從這一段逐字稿會議記錄，大家就可以知道，為什麼當天會後轉述記者會，我有點怒氣。」游淑慧說，從對話裡可以看得出來，即便是前長官，公務員對前長官的要求和交代還是習慣性的報告和配合，那怕明知道對方是被告、那怕知道這是正在進行中的案子。「何況，前市長對於現任和卸任的市府官員的實質影響力只會更高。」