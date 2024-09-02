前台北市長柯文哲京華城案纏身，台北地院2日凌晨裁定柯無保請回，柯則堅稱，今年3、4月才知道京華城容積840％一事。國民黨台北市議員游淑慧指出，京華城案其中一位被告吳順民，真正身分是威京集團子公司兆欣公司的顧問，但他還是都發局前副總工程司，更是劉德勳監委調查報告中採用的關鍵證人。監委也未經調查就採納吳的證詞？奇怪的是，明明是很容易查證的紀錄，都沒有人要去查當年的都委會會議記錄嗎？

「關於京華城案，我今天會送京華城補告發函至北檢，希望檢調能併案調查京華城容積率從392％變至560％的過程是否涉及不法！」游淑慧今(2日)在臉書發文提到，京華城當年是民國79年左右，以捐地30％等附帶條件，由「第三種工業區（工三）」變更為「第三種商業區（商三）」。翻閱民國79年2月的#第379次都委會中記錄，裡面很明確的寫道「即容積率依整個基地面計算為392％（70％x560％）」。

「京華城居然僅透過向監察院陳情就逆轉了一切？」先是劉德勳監委於105年提出糾正認定法定容積率為560％，但當時北市府仍認為法定容積率為392％；結果劉德勳監委堅持再於106年6月8日請市府依監察法規定到院「質問」，並且拒不採納北市府意見，最後106年8月7日再次提出審核意見，#認定京華城法定容積率應為560％。市府才只好依監察院審核意見，於107年辦理都市計畫變更，公告變更京華城法定容積率為560％。

游淑慧指出，但是這位劉德勳監委當年就被質疑其調查京華城案的合理性，106年《上報》就有獨家報導「監委護航京華城案沈慶京、劉德勳同日向北市府施壓要容積。」其實這個案件的調查監委是余騰芳、馬以工，兩人原本已完成調查報告只是尚未結案就任期屆滿，劉德勳監委接手已完成調查之案，他卻又重新調查後，逕行提出糾正案，將調查結果大逆轉。

當時本案原調查監委馬以工接受媒體訪問時曾表示，當時完成調查報告，對於前市長郝龍斌堅持不同意逕予京華城容積率560％是予以肯定的，「這件事，我們是支持台北市政府的！」對劉德勳接手後將結論大逆轉的做法，馬以工感到十分訝異。游淑慧質疑，當自己接任京華城調查小組召集人後，接獲檢舉劉德勳在卸任監委後，居然是到威京集團主席相關之沈春池文教基金會擔任董事，兩者之間往來順序如何，應予以釐清。

游淑慧強調，更駭人聽聞的，近日專案小組偵辦京華城案，其中一位被告吳順民，據媒體報導真正身分是威京集團子公司兆欣公司的顧問、並每月領薪。但這位吳順民還有另一個身份，那就是都發局前副總工程司。而吳順民更是劉德勳監委調查報告中採用的關鍵證人。

游淑慧直指，劉德勳監委調查報告中引用吳順民104年11月16日詢問時做出關鍵證詞：「據我理解，容積應該是560％，當時都委會大會我擔任記錄。」但是在之前提到的第379次都委會會議記錄，吳順民就是該場會議的紀錄人，明明紀錄中提到容積率是392％，他卻罔顧紀錄內容，做出誤導證詞，而監委也未經調查就採納吳順民的證詞？奇怪的是，明明是很容易查證的紀錄，都沒有人要去查當年的都委會會議記錄嗎？

游淑慧表示，只是當年主導調查報告的劉德勳監委、關鍵證人吳順民，後來紛紛都至威京集團旗下相關組織或企業服務。對於京華城容積率如何從392％變成560％？劉德勳及吳順民與威京的關係，希望監察院與檢調能一併調查清楚。

★未經判決確定，應推定為無罪。