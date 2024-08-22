新新併拍板定案；新光金、台新金兩家金控公司22日召開董事會後，雙方隨後於證交所召開重訊說明會，由台新金控財務長賴昭吟、新光金控發言人林宜靜主持，合併後更名為台新新光控股公司；賴昭吟表示，新新併今天就開始，攜手合作共創未來，不僅是台灣排名第四大金控公司，也擠身台股市值前20大；林宜靜則指出，雙方合併後將共創公司、股東、員工等「三贏局面」。

賴昭吟表示，台新金為存續公司，新光金為消減公司，合併後更名為「台新新光金控公司」，採每股0.6022普通股換新光金1股，特別股為1比1，董事會也訂定10月9日召開股東臨時會，經金管會核准後訂定合併基準日；賴昭吟分享，金金併有助於厚實資本、提升籌資能力，雙方業務互補、市佔率提升後，進而成為政府亞洲金融科技中心的一大助力。

林宜靜也提及，這是國內第二樁金融合併案，合併後，新光金的經理人以及員工將全數留用，由於雙方採合議、對等方式合併，能創造三贏；林宜靜提及，新光金的核心是保險，台新核心是銀行，雙方互補、客戶重疊性低，可同步壯大財富管理、壽險市占率，優化獲利結構後，進而提升整體股東報酬率。

林宜靜分析，未來集團資源結合可交叉銷售，提高服務廣度及深度，合併後國內外營運據點也增加很多，可提供客戶更便捷服務，擴展大型擴國合作機會，經營規模擴大後，也可提供員工更寬廣的職涯發展。