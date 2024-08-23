關注美股表現，終場四大指數全數下跌，道瓊工業指數下跌177.7點，或0.43％，收在40,712點；標普500指數下跌50.2點，或0.89％，收在5,570.64點；那斯達克指數下跌299.6點，或1.67％，收在17,619.3點；費半指數下跌181.點，或3.43％，收在5,086.89點。

昨日美股開高走低，四大指數收盤全數下跌。儘管Markit公布8月製造業PMI由49.6降至48.0、收縮幅度擴大，不過服務業PMI則上升至55.2、連續19個月擴張，加上美國勞工部公布初領失業金人數23.2萬人、符合市場預期，顯示勞動市場僅為緩步降溫、經濟衰退不確定性有所下降。此外，全球央行年會登場，包含FED波士頓分行主席Collins、費城分行主席Harker、堪薩斯分行主席Schmid等多位官員，都發表了降息將是循序漸進、而非快速降息的看法，因而打擊了市場對貨幣政策將快速轉鬆的期待。

統一投顧表示，美國公布8月製造業PMI雖不及預期，但服務業PMI連續2個月走高加上上周初領失業金人數符合預期，表明美國經濟基本面狀況仍無疑慮。同時，據聯準會公佈之最新會議紀錄顯示9月降息幾成事實，加上全球央行年會即將登場，市場關注聯準會主席鮑爾演說，能否為下月FED會議提供經濟前瞻指引以及全年降息幅度之判斷。

台股本波反彈幅度不小，短線面臨技術指標修正，故震盪難免，預期加權指數趨向區間震盪，以類股及個股表現為主，建議投資人採取分批進場的方式，並汰弱留強。選股方向建議以AI概念股、先進半導體及封裝、設備、伺服器、運動概念股、航空、壽險及汽車零組件等族群。