台股28日早盤跟隨美股走高，指數高點來到22,255點，權王台積電（2330）上漲5元，來到947元，由於輝達財報即將公布，市場觀望氣氛濃厚，大盤目前預估量僅2,500億元，盤面強勢股由東台（4526）、高鋒（4510）等機器人概念股等扮演吸金指標。

關注美股表現，終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲9.98點，或0.02％，收在41,250點；標普500指數上漲8.96點，或0.15％，收在5,625.8點；那斯達克指數上漲29.04點，或0.16％，收在17,754.8點；費半指數上漲56.28點，或1.10％，收在5,153.63點。

昨日美股開低走高，四大指數收盤全數上漲。儘管美國國家安全委員會表示，伊朗已經做好一切準備，隨時可能對以色列發動攻擊，且超微電腦（MSCI-US）遭機構放空的消息，造成費半指數早盤一度引領美股主要指數走低。

不過，隨後美國經濟諮詢委員會發布8月消費者信心指數，由101.9升至103.3、大幅優於市場預期的100.8，加上美國財政部拍賣690億美元2年期公債，結果顯示需求強勁，幫助2年期美債殖利率衝高回落，提振美股四大指數開低走高、尾盤全數上漲，道瓊指數收盤再創歷史新高。

統一投顧表示，上周末全球央行年會FED主席鮑威爾於全球央行年會上宣告降息周期來臨，市場強烈期待9月降息，全球股市強勁反彈。本周市場期待輝達財報樂觀及下周國際半導體展召開在即，相關題材股受惠。

惟中東局勢再度緊張及日圓持續反彈須稍作留意。操作上建議投資人採取分批進場的方式，並汰弱留強。選股方向建議以AI概念股、先進半導體及封裝、設備、光通訊、板卡、運動概念股、航空、散裝、壽險等族群。