8/26 周一 德國8月IFO商業景氣指數
美國7月耐久財訂單
8/27 周二 德國第2季GDP終值
8/28 周三 API原油庫存報告
澳洲7月CPI
德國9月GfK消費者信心
EIA原油庫存報告
業績報告：NVIDIA、Salesforce、HP
8/29 周四 德國8月通貨膨漲
美國Q2經濟成長初值
美國上周初次申請失業救濟人數
業績報告：戴爾電腦、Lululemon
8/30 周五 日本7月失業率
德國8月失業率
歐元區8月通膨
下周財經預告
8/26 周一 德國8月IFO商業景氣指數
美國7月耐久財訂單
8/27 周二 德國第2季GDP終值
8/28 周三 API原油庫存報告
澳洲7月CPI
德國9月GfK消費者信心
EIA原油庫存報告
業績報告：NVIDIA、Salesforce、HP
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美國Q2經濟成長初值
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