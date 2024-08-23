8/26　周一 德國8月IFO商業景氣指數

美國7月耐久財訂單

8/27　周二 德國第2季GDP終值

8/28　周三 API原油庫存報告

澳洲7月CPI

德國9月GfK消費者信心

EIA原油庫存報告

業績報告：NVIDIA、Salesforce、HP

8/29　周四 德國8月通貨膨漲

美國Q2經濟成長初值

美國上周初次申請失業救濟人數

業績報告：戴爾電腦、Lululemon

8/30　周五 日本7月失業率

德國8月失業率

歐元區8月通膨

《國際經濟》下周財經預告：全球央行年會
GABA食品熱銷 食藥署預告：明年起須加註警語
行政院22日拍板總預算案 撥補公教退撫基金194億元
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