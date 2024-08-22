在八月的會議上，英國央行貨幣政策委員會以5-4票的微弱優勢，首次將銀行利率從5.25%、近16年高水準，下調至5.00%。行長貝利(Andrew Bailey)強調，未來將謹慎降息。

與聯準會和歐洲央行相比，外界預計英國央行降息速度較慢。預計前兩者今年將降息75基點(3碼)，而歐洲央行已於六月首次降息，聯準會預計九月啟動降息循環。

英國央行是新冠疫情爆發後首個升息的央行之一，在2021年12月至2023年8月期間，銀行利率提高了515基點(5.15個百分點)。

英國通膨率在五月和六月降到央行2%目標，但是七月又升到2.2%。預計通膨不會很快回落到2%目標以下。

荷蘭合作銀行的Stefan Koopman指出，整體通膨率正逐漸走向2.75%至3.00%區間，失業率可能會趨於穩定；CPI和調查數據表明，核心通膨的確在下降，但速度是蝸牛式的，非常緩慢。

參與調查的60位經濟學家，有57位表示，英國央行將在9月將銀行利率維持在5.00%。

預測的中位數顯示，英央將在11月會議再次降息，讓銀行利率來到4.75%。

但是市場預計，英央將在11月和12月總共降息兩次，年底利率來到4.50%。

調查顯示，有65%經濟學家(60位當中的39位)預測，英央今年剩餘時間只會再降息一次，利率來到4.75%。而有20人(33%)認為會降息兩次或更多。1人表示不會降息。