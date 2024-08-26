進一步看今年以來的統計數據，國人淨申購的固定收益型基金種類多元，包含投資等級債、非投資等級債、全球債、新興市場債等各類債種的基金，但若僅看7月份的數據，較少出現的「亞洲債券」成為熱門申購標的。

瑞士隆奧亞洲價值債券基金經理人Dhiraj Bajaj26日表示，現在的經濟情勢，成熟市場如美國和歐洲，近3年成長已經趨緩，亞洲（除日本和中國）市場轉強中，進入成長向上的週期，特別是印度和東南亞，是全球成長最快的地區。而目前亞洲信用市場的基本面仍屬新興市場中最為穩健，景氣循環也相對成熟市場處於上升階段，未來相當看好亞洲債市的表現。

從近一年和今年以來的信用債市的表現來看，亞債投資等級債指數不僅是媲美美國非投資等級債，報酬率大約是13％和6％，若只看亞債相關的基金，近一年前五名的投資報酬率皆超過13％，相當具有投資吸引力。

景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭指出，美7月整體消費者物價指數(CPI) 較去年同期上揚2.9％，低於一致預期的3.0％。核心通膨（食品及能源除外）較去年同期上揚3.2％，與預期及上月數據一致。整體而言，近期通膨數據令人倍受鼓舞。7月CPI顯示抗通膨趨勢全面恢復，且9月份降息1碼的可能性很大。 儘管整體數據良好，但CPI細分類表現不如理想。服務業通膨再次加速，房屋租金亦有所反彈。7月份租金在一定程度上可能是受一次性因素的影響，因此須留意未來幾個月的走向。