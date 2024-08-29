周四泛歐Stoxx 600指數早盤暫升1.60點或0.30%，為522.15點。
環球音樂集團(UMG)上漲2.3%，激勵了媒體股上升0.5%。
科技股則上揚0.3%。此前輝達公布上季財報，季度財測未能滿足投資人過高的期望；然而歐洲投資人對此反應平淡。
相較之下，油氣股下跌0.2%，主要是挪威石油(Equinor)下跌近2%，拖累該指數。挪威石油在周三宣布取消了在西班牙和葡萄牙的離岸風電開發計畫，並稱還會撤出更多市場。
西班牙基準的IBEX指數上漲0.1%，此前資料顯示，8月通膨率降至2.4%。
歐洲經濟和商業信心指數，以及德國消費者物價指數都將在今日稍晚公布。
市場還關注歐洲央行首席經濟學家連恩(Philip Lane)稍晚出席一場研討會的演講發言。
在個別股票變動方面，保樂力加(Pernod Ricard)上漲約2%，稍早該烈酒生產商公布全財年銷售，基本上符合預期。
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