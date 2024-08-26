桓鼎-KY（5543）日前宣布解任原董事長張建智，由董事兼總經理莊宏偉出任董事長。對於張建智有聲明認為董事會決議無效，桓鼎26日表示，董事會經合法程序通過解任並改選新任董事長，要求張建智完成公司大章歸還與交接，否則將依法追究。

桓鼎表示，在8月22日召開臨時董事會，由張建智擔任會議主席，關於解任原董事長及改選新任董事長皆事先已列入董事會開會通知之討論與表決議案，不過張建智竟以獨立董事未全體出席，無法表決解任董事長為由，未經出席董事過半數同意，逕行宣布散會，然此舉業已違反公開發行公司董事會議事辦法第13條第2項之規定。

桓鼎指出，在張建智自行宣布散會並自行一人離場後，現場出席董事則依照公開發行公司董事會議事辦法第13條第4項準用同法第10條第3項規定，在場董事則依法互推董事陳帝生擔任會議主席，並經在職三分之二以上出席董事以及出席董事過半數同意後，依照章程、公開發行公司董事會議事辦法以及公司法規定合法選任莊宏偉為新任董事長。

莊宏偉指出，自己2020年加入桓鼎，期間扮演能源轉型推手，張建智主要聚焦大陸建材業務。如今董事會確定轉型方針，能源業務占比超過5成。張建智負責的大陸金屬建材業務如今占營收比重約3成，2022～2023年分別虧損5,406萬、8,813萬元，亦有內部管理缺失、無法即時充分透明取得資料等，因此大股東也因此認為應換人擔任董事長。

莊宏偉表示，股權過半數的大股東們支持改選董事長，且22日董事會時的程序均為合法，要求張建智26日歸還大章與交接，否則將依法採取行動。

桓鼎表示，莊宏偉接任董座後將秉持「整合＋創新」策略，調整精進金屬建材整體業務體質，全力衝刺綠色能源業務動能，積極拓展新型分散式儲能牆系統。莊宏偉指出，今年起金屬建材業務外銷自有業務接單、出貨比例已優於與德國OWA集團代工合作表現，挹注2024年上半年金屬建材海外出貨櫃數年增7成以上。綠色能源業務占營收比將繼續擴大。

桓鼎近期繼續與馳諾瓦合作，準備拓展綠色能源業務至荷蘭、泰國等地，預計荷蘭能在9～10月期間能完成。台灣光儲充業務發展預計年內也將還有進度。整體綠色能源業務預期有優異報酬，有望在明年上半年挹注在營運成績單上。同時，受益於中小型自行車廠商活躍、穿戴客戶訂單升溫，有望助攻第四季業績，目前訂單能見度至10月都有佳績。