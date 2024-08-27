資深證券分析師簡伯儀指出，台股今日在5、10日均線的量縮整理，OTC指數持續墊高、漲停板家超過30家，中小型股表現相對強勢。若台股明日沒有補量上漲，在現在大KD指標下彎的情形下，預期指數上漲的空間不大，中小型股仍會是盤面的主流。

盤面上，台積電(2330)跌8元、收低在942元，跌落季線；鴻海(2317)跌0.82%、收180.5元，也退出月線之外；聯發科(2454)跌0.41%、收1210元；廣達則甩尾翻紅，收高0.18%、報275.5元。

PGIM保德信店頭市場基金經理人廖炳焜指出，目前台股量能尚未放量跟上，預料本周台股將聚焦AI指標股輝達的財報表現，走勢將呈現震盪格局，不過只要輝達財報繳出亮眼成績，且籌碼面沉澱後，量能恢復至5000億以上，台股多方上攻動能將更加穩定。

廖炳焜說明，台灣半導體盛會「SEMICON Taiwan 2024 國際半導體展」將於9月4日登場，本次展期將聚焦2.5D/3D IC封裝、CoWoS先進封裝技術，以及FOPLP面板級扇出型封裝等技術，參展廠商提供了完整的供應鏈陣容，對於AI相關題材面有正向挹注作用。

值得注意的是，廖炳焜表示，由於9月聯準會降息幾乎已成定局，從最新FEDWATCH觀察，目前9月降息一碼機率較高，預料至年底前可能有降息3至4碼的空間，接下來市場將優先檢視美國就業市場變化，而9月6日登場的美國8月就業數據將成為左右股市投資情緒的重點，另中東局勢再度緊張，亦須稍作留意。