新北市水利局今（28）日在新北市府進行市政會議報告，水利局長宋德仁以「新北新水」為主題報告，指出2019年以來市府面對極端氣候挑戰創新破舊，運用科技治水。新北市長侯友宜說水利局努力大家有目共睹，5年來改善16區共82處積淹水，高灘地也變休閒好去處，希望他卸任時臭水溝煥然一新、水環境更棒。

宋德仁說，水利局目前已使用將近2年的智慧防汛平台，每10分鐘偵測即時雨量後，自動提醒抽水站預抽提早起抽機制，縮短1至2小時的防汛應變時間；降雨前也會透過781位遍佈21個行政區的偵水志工巡查。

宋德仁說，除了現有的防汛平台，新北利用現有的監視器影像，訓練AI偵測，辨識監視器所在街道是否有強降雨，目前已在永和國光街、樹林佳園路上線運作，另外新北與台大合作研發創新預警系統，利用AI智慧深度學習技術，未來將可以達成每10分鐘預報未來2小時可能積淹水的情況。

侯友宜說，他看到水利局認真努力，讓新北在永續環境中靠一步一腳印改變都市型態，人民認同感受也因此完全不同。他說，水利局用誠懇務實的專業角度解決問題，在都會型態熱島效應下，5年來解決16區82處積淹水，「起碼面對嚴重積淹水已想辦法解決」。

侯友宜說，改變不可能是在強降雨瞬間一小時下80豪米雨量還可立刻解決，重要的是如何把水流在陸地，更重要的是如何排到滯洪池，「有時候看到路上有點淹水，要包容，在整個大環境改變上這是最大的努力了」。

侯友宜說，除此以外，他也看到水利局積極改善水質、改善老舊管線以及汙水接管，尤其在生態營造、對人民最有感的部分有大幅進步，他舉例高灘地，指出新北大概是全北部最大高灘地，變成孩子們天堂和人民休閒辦活動好去處，這些都是水利局做很棒的事情，但辛苦還沒結束，還有很多路要走，要繼續拚命，希望離開的時候臭水溝換然一新，水環境更棒。