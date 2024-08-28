各國要在2050年達到淨零碳排，碳盤查是基本功，財團法人資訊工業策進會今（28）日與企業永續發展協會（BCSD Taiwan）共同發表《產品生命週期碳排放量之核算與交換指引》正體中文版，提供各界在碳足跡核算上有一致性計算方式，安全地交換產品級別的排放資料。未來資策會會結合公協會、資服業、驗證機構及管顧公司，透過此資料交換標準API，幫助企業淨零碳排。

國內資通訊品牌廠和代工大廠，面臨供應商溫室氣體盤查能力不足、計算標準不統一和缺乏信任交換機制等困境。因此，建立一個碳資料交換機制，並與國際資料交換平台鏈接，是重要的工作。資策會身為第三方服務機構，2023年底就取得BCSD協會的PACT標準認證。

今日發表會邀請資策會執行長卓政宏、資策會數位轉型研究院（數轉院）院長林玉凡、BCSD Taiwan理事長施崇棠等出席。除演講外，也邀請台中精機廠、華碩電腦、叡揚資訊、華邦電子等代表對談。

卓政宏致詞時表示，深知製造業供應鏈在減碳遇到的困難，如上游供應商在碳盤查時，面臨人才短缺和驗證顧問機構量能不足、下游供應商的碳排資料收集困難，加上缺乏含碳量計算標準及一致性資料的換格式等，諸多因素影響碳資料收集的透明度。因此，資策會提出以「資料透明」為主的碳數據交換平台，協助供應鏈的碳排資料透明化，有了碳排透明供應鏈，才能幫助企業永續發展。

「碳排數據有效共享，無疑是供應鏈減碳的最大難題與挑戰。」數轉院副院長王世智在演講中提到，希望集結資服業者的能量，以PACT標準當基礎，協助產業建構碳排信任資料交換環境，讓台灣在減碳的議題上與世界接軌。

世界永續發展協會（WBCSD）PACT計畫推出Pathfinder Framework 2.0，係聯合企業、準則制定者、監管單位，並與世界資源研究所（WRI）以《溫室氣體盤查議定書》為基礎，共同研擬一個跨產業以及在價值鏈中能共通使用的指引。具體實現兩大目標，其一以初級資料來計算產品生命周期中所排放的溫室氣體總量、其二則是建立產品從搖籃至大門的初級碳排放資料交換網絡，以提高產品碳足跡計算的精確性和透明度。