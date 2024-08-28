第一財經報導，易鵬談及當前以AI、生物技術、新能源為代表的技術突破已經匯聚成河，給社會生產生活方式帶來巨大改變，也為許多舊問題的解決提供了新思路和新方法，企業家、乃至整個社會都需要面向科技、面向宇宙、面向未來，睜眼看世界，積極擁抱變化，解放思想，在解構和建構的過程中破除傳統思維方式，建立新的思維方式。

「ChatGPT興起後，機器人產業值得關注。」易鵬表示，在他看來，AI在機器人場景的應用能為中國帶來機會，掃地機器人、駕駛機器人等領域可能迎來新的發展，這些場景方興未艾，而這個時代AI是一個底座，可以把所有的生意，所有的功能，所有的東西重塑一遍。

對於當下的企業家，易鵬認為，最重要的挑戰是企業家必須要對技術有敏銳性，企業家必須要懂技術。他建議，首先，企業家要積極擁抱三大技術，AI，新能源和生物技術，新材料歸為能源技術，也是綠色技術。其次，企業家一定要抓住新技術的應用場景，科技原創是科學家的事，但是科技必須和場景結合才可以。企業家必須思考怎麼通過控制成本，從技術變成產品，打響品牌、加強消費者的黏性。此外，企業家還要多到全世界走走看看，去到現場，才能更好地走向創新。