聯發科先前法說會就曾預告天璣9400將在10月發表，當然，確切發布時間仍待進一步揭露。最新外電指出，聯發科將在10月中發表最新5G旗艦天璣9400，由於聯發科勁敵高通已經確定在美國夏威夷時間10月21日到23日舉辦年度高峰會(Snapdragon Summit 2024)，屆時將發表Snapdragon 8 Gen 4，假設如傳言，聯發科選在10月中發表天璣9400，則搶先一步較勁的意味不言而喻。

聯發科日前曾指出天璣9400採用3奈米製程生產和Arm v9核心，搭配聯發科獨有的全大核架構，將帶來性能和能耗上顯著提升。天璣9400首波導入的機型數量較天璣9300更多，客戶對於天璣9400反應相當正面，相信2024年旗艦產品營收成長超過50%。

在首發機款部分，據悉，預計會有vivo X200系列三款新機型將首發搭載聯發科天璣9400晶片，最快今年10月上市，另外，OPPO第四季將推出的Find X8系列機型，也可望有兩款將搭載天璣9400晶片。