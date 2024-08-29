輝達金雞母資料中心事業頁獻整體營收近9成，因此其業績表現和展望格外令投資人關注，包括執行長黃仁勳等公司高層都再度掛保證，不管是Hopper還是新一代的Blackwell需求都「相當強勁」，同時也強調Blackwell晶片進行微調對出貨進程的影響有限。

輝達公布第二財季（截至7月28日）營收年增122%至300.4億美元，包括AI處理器在內的資料中心事業營收年增154%至263億美元，營收佔比高達88%。

輝達目前的Hopper架構AI晶片如H100和H200幾乎拿下了全球所有生成式AI應用訂單，如OpenAI一鳴驚人的聊天機器人ChatGPT。現在許多客戶正在等待輝達名為「Blackwell」的新一代AI晶片。

此前有消息指出，由於設計瑕疵，輝達號稱史上最強AI晶片Blackwell架構的出貨時間可能從今年第四季延到明年。

輝達高層在發布財報後表示，Blackwell晶片樣本已經在本季送出，並坦承產品進行了一些更改，以提升製造效率。

執行長黃仁勳在接受彭博電視專訪時也表示Blackwell晶片樣本已經送抵全世界，而輝達也已經開始量產。

財務長Colette Kress在法說會上表示，在第四季，我們預期Blackwell營收將達到數十億美元。

黃仁勳在法說會上表示，光罩的調整已經完成。而功能上沒有必要進行任何改變，「當我說第四季開始生產時，我指的是付運（shipping out），不是指才要開始出貨」。

輝達表示，當前的Hopper架構AI晶片在未來兩季的總出貨量將增加，而非逐漸減少。

黃仁勳表示，Hopper的需求仍然強勁，在Blackwell出貨之前，仍然有許多Hopper訂單需要滿足。他並表示，客戶對Blackwell的期待也令人難以置信。而除了Blackwell將為第四季挹注營收之外，黃仁勳還表示「我們明年也會很棒」。

輝達表示，Hopper的供應逐漸寬裕，而Blackwell晶片仍然供不應求。