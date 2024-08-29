主計總處29日下午公布最新「事業人力僱用狀況調查」，5 月底工業及服務業職缺數24.2萬個，較2月底公布數據減少2100個；其中，餐飲業減少2200個最多，金融保險業亦減少1400個，難道是景氣反轉訊號？官員表示，職缺數減少無關景氣，主要是2月農曆年節已過，季節性因素影響下，餐飲等服務業人力需求跟著下降。

AI、半導體產業帶動我國出口，官員表示，相關產業，如電子零組件製造業、電腦、電子產品及光學製造業等，產業雇用人數就有增加，均達1000人以上，顯示仍有相當大的人力需求；此外，支援服務業職缺數1.4萬個，也同步增加1700個。

主計總處分析，新興科技應用持續擴展，帶動相關科技供應鏈人力需求，部分服務業礙於年節旺季及人員陸續補正等因素，5月底工業及服務業職缺數24.1萬個，職缺率2.79％，兩者分別較上期調查下滑2100個、0.02個百分點。