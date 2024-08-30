大S（徐熙媛）前夫汪小菲今年5月和馬筱梅（Mandy）領證結婚，日前張蘭突然表示5個月後她要卸任改當奶奶，疑似暗示Mandy有喜。昨(29日)張蘭又在直播中跟汪小菲夫妻說夢到Mandy生了個漂亮的女娃，眼睛大大的，又脫口：「絕對不像你小眼八叉了這次」，讓汪小菲當場變臉。

張蘭昨和汪小菲夫妻連線直播，表示最近晚上做了夢，夢到自己抱了一個小孫女，大眼睛閃閃亮亮的，像洋娃娃一樣，眨著眼睛像在說「奶奶好」，「反正我昨晚做夢夢著了，生個女孩肯定特別美，跟你說我夢就幾乎很準」，汪小菲便笑笑回應：「借你吉言」。

張蘭自曝夢到Mandy生漂亮孫女。（圖／翻攝自小紅書）

張蘭下秒說：「絕對不像你小眼八叉了這次」，讓汪小菲臉上的笑容當場凍結，Mandy也急忙回頭看汪小菲，汪小菲臉一垮說：「都挺好的，行了別說了」，張蘭則回：「好，不高興了，不像你，好傢伙」，接著轉移話題說生個小男孩也不錯，像孫子一樣也挺帥的。

張蘭期待抱孫女。（圖／翻攝自小紅書）

張蘭失言讓汪小菲變臉。（圖／翻攝自小紅書）

而汪小菲過去和前妻大S上實境節目，曾爆出「剝蝦說」，大S坦言其實不喜歡剝蝦，母親說過「吃蝦一定要由男人幫妳剝」，如果另一半幫忙剝蝦她就會吃。而昨汪小菲在直播中和新婚妻一起吃小龍蝦，Mandy說通常汪小菲負責吃蝦頭、她吃蝦的身體，兩個人也在鏡頭前一起剝蝦互相餵給對方吃，大方放閃，也可見兩人在婚姻中地位平等。

汪小菲和老婆昨在直播裡剝蝦。（圖／翻攝自小紅書）