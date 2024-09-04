張蘭律師胡有路所拍的一段短片昨(3日)突然上了熱搜，片中胡律師透露大S因認為麻六季生意好功勞取決於她，因此向汪小菲索賠4億人民幣（約18億新台幣)。昨大S工作室發聲明否認，並表示要提告造謠者。至於張蘭這方，則是對此雲淡風輕，昨直播時先表示前一天去牙科動了手術，又因為無法咬東西，炫耀新媳婦Mandy（馬筱梅）要請她吃魚翅。

昨張蘭在直播中表示前一天進醫院動了牙齒手術，還縫了好幾針，所以半邊臉腫了起來，醫生說至少要腫一星期，幸好水腫不明顯。接著張蘭又在直播中邀Mandy入鏡，分享全家人晚上聚餐唱KTV，還邀來前信樂團主唱「信」蘇見信現身。

信出現在張蘭、汪小菲家的聚會。（圖／翻攝自小紅書）

張蘭在直播中說，這兩天去看牙動了手術，醫生提醒她這一個星期不能吃太硬的食物，只能吃流質的東西，剛好Mandy請她吃飯，張蘭便開口說：「媳婦在指揮兒子給媽點軟的食物，我今天什麼都不能吃，給媽點碗魚翅吧」。

張蘭透露前一天進醫院動牙科手術。（圖／翻攝自小紅書）

張蘭更開心說，平時捨不得吃魚翅，「今來一碗吧！媳婦買單」，Mandy也笑笑比了OK的手勢，表示沒問題，全家看來和樂融融，似乎不在意律師可能要被大S提告一事。粉絲也回：「蘭姐這把年紀了終於有人孝敬了，有人陪玩了」、「相愛相愛一家人！」、「這美顏（濾鏡）是開到底了嗎」、「多好的婆婆呀，出錢出力，還不管閒事」。