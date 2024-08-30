竹竹苗教育局處派代表成立「竹苗區高級中等學校入學推動工作小組（入推會）」預計下周三召開最後一次會議，其中將討論家長關心的3級分制，讓自組大新竹高中就學權益自救會的家長相當憂慮，擔心仍將維持不利部分考生的3級分制，30日透過透過民進黨籍縣議員蔡蕥鍹、無黨籍議員何智達，表達改革3級分制訴求。

大新竹高中就學權益自救會代表羅君儀指出，目前竹竹苗地區採用的3級分制存在諸多問題，在目前的分數配置下，總分較低的學生可能獲得較前面的排序，形成不公的現象，顯示現行的3級分制已無法準確反映學生的實際學習成果，亟需改革。

羅君儀強調，全台灣15個分發區中，已有一半的考區在會考積分計算捨棄了3級分制，轉而採用更細緻的5級制或7級制，以期更公平和準確評估學生的學習成果。

蔡蕥鍹、何智達指出，目前3級分制無法反映考生的真實程度，他們支持將3級分制改為5級加積點制或7級制，能更精確評估考生的表現，並激勵學生持續進步。若竹竹苗3縣市的教育主管部門無法達成共識，他們也將積極推動召開聯合公聽會，讓民眾能夠公開透明的討論，確保未來的教育政策能真正符合學生需求與社會期待。

由於入推會將於下周三召開最後一次會議，因此大新竹高中就學權益自救會將於9月2日下周一晚上7時30分假新竹縣議會3樓會議室召開竹竹苗高中入學公聽會，歡迎關心教育改革的民眾共同參與。