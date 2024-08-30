在過去幾個月，西方國家威脅對俄羅斯相關交易進行「二級制裁」，使得中國的銀行紛紛加強了合規性，導致部分交易出現延誤。據了解，這個問題在8月更加嚴重。

一名消息人士告訴路透，中國國有銀行正在「大規模地」停止與俄羅斯的交易，數十億元人民幣的支付遭到擱置。

俄羅斯最大貿易夥伴為中國，佔俄羅斯對外貿易3分之1。中國並且提供重要工業設備和消費商品，此外中國也為俄羅斯出口產品的主要市場，包括石油、天然氣、農產品等。

俄羅斯一家電商平台的消息人士說，美國財政部今年6月威脅要對與俄羅斯有業務往來的中國和其它國家的銀行，進行二級制裁，隨後中國的銀行對交易開始採取非常嚴格的立場。

消息人士說：「從那開始，對中國的所有跨境交易支付出現中斷，但我們找到了解決辦法，但花了約三周時間，這是一段很長的時間，在該期間，交易急劇下滑」。

該人士說，可行的解決方案是購買黃金，並運往香港，然後在那裡出售，再把現金存入當地的一個銀行帳戶，即可完成支付。

知情人士說，一些俄羅斯企業一直在利用第三國的中介，來處理交易，並繞過中國銀行執行的合規檢查。他們表示，結果是，交易處理成本在交易支付中所佔比例，從之前的接近零，上升至高達6%。

這對許多小公司，意味著停業。

一位銀行的消息人士說，對俄羅斯領導高層來說，與中國的交易並不是什麼嚴重問題，因為優先領域的付款仍在順利進行中，雙方都有政治意願。

這也意指著，俄羅斯的大宗商品出口商，以及中國的重要技術出口商，雙邊的安排仍運作良好。但是從事消費品貿易的小公司卻遇到了麻煩。

另一位接近俄羅斯政界的消息人士說，俄羅斯出口商對中國進口的大宗商品(例如石油或穀物)，在付款方面沒有遇到困難。