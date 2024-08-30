司法院正副院長及其餘5名大法官名單今出爐。國民黨立委羅智強直言，大法官人選裡又多名過去都曾表態廢死，而憲法法庭也將在9月就死刑存廢宣判，在此關鍵時刻賴清德提出這些人選，是否代表賴政府力挺廢死，他也直言，在這點上賴不如蔡英文，至少蔡任用的法務部長蔡清祥曾表示，死刑合憲，廢死刑由代表民意的立法機關決定。

本次提名對象包含司法院長張文貞、副院長姚立明、大法官被提名人何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特、劉靜怡等。

羅智強表示，這7位大法官人選裡有多位提名人，包括院長提名人張文貞、廖福特、陳運財等人，過去都曾公開表態主張廢死。關於死刑存廢審查的憲法法庭，預計在9月宣判，然而就在這關鍵時刻，賴清德卻提名多位支持廢除死刑的大法官。

羅智強質疑，這是否代表賴政府的態度就是要力挺廢死？應當就死刑存廢的立場明確表態，不要想廢不敢廢，就用大法官當擋箭牌。

羅智強直言，在這點上賴清德不如蔡英文，蔡任用的法務部長蔡清祥在卸任前就明確表示，死刑合憲，廢死刑由代表民意的立法機關決定。

羅智強也指出，台灣民意基金會今年5月的民調就顯示，有84.6％的民眾反對廢死，只有10％贊成，希望賴政府迷途知返，不要和民意對幹，否則勢必製造社會對立和衝突。