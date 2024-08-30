台灣愛滋病學會與台灣愛滋病護理學會針對全台23家愛滋指定醫院，進行醫事人員愛滋認知度調查，今（30）日公布結果，我國有超過8成醫事人員對愛滋認知度低，不清楚U=U（測不到病毒等於不具傳染力）的定義；此外，更有4分之1的感染者曾被拒絕看診，顯示醫事人員正確觀念仍需加強，達到愛滋友善醫療環境。

醫事人員愛滋認知度調查顯示，醫事人員普遍有平權意識，但仍有部分人員在服務感染者時有疑慮，或採取額外保護措施，且不清楚U=U的醫事人員高達85％，台灣愛滋病學會理事長洪健清表示，「針對不同醫事人員進行觀念宣導，是推動愛滋防疫進展的重要關鍵」。

疾管署副署長羅一鈞表示，根據過往民間團體調查，有4分之1感染者曾遭拒診，因此要達成聯合國三零願景（零感染、零歧視、零死亡）的最後一哩路，就是要縮小醫病雙方認知、實踐「零誤解」。

聯合國愛滋規劃署提出2030年達成「95-95-95」三項指標，也就是達到95％感染者「知道自己感染狀態、接受服藥、服藥後達到病毒量測不到」，台灣去年取得「91-96-95」好成績，優於全球平均之「86-89-93」。

洪健清表示，要將第一項指標從91提升到95，必須讓潛在感染民眾願意篩檢、治療，但許多人不敢就醫，是因擔心遭到異樣眼光看待，或曾有負面就醫經驗。兩學會今年推動「U Café醫護應援活動」，透過咖啡車對醫事人員宣導愛滋認知，希望提升友善環境，進而鼓勵潛在感染者篩檢、現有感染者接受治療。

疾管署統計，我國愛滋感染人數2018年起連續6年下降，2023年首次跌破千例，但羅一鈞指出，今年截至7月，愛滋感染人數共584人，與去年同期相比略為提升，提醒民眾應定期篩檢來了解自身健康狀況。

疾管署持續推動愛滋環境友善醫療計畫，羅一鈞表示，愛滋防疫需仰賴醫事人員共同努力，鼓勵更多醫療單位加入，提升對愛滋的正確認知，邁向三零願景。