因時代變遷，搭乘客運人數大幅減少，新竹客運竹東山區路線的業務8月底結束，7條路線將交由新業者捷乘客運公司行駛，新竹客運也發聲明感謝桃竹苗鄉親，長期以來的支持與信賴，未來仍繼續提供國道客運新竹來回台北、新竹來回台中以及新竹市區公車的路線服務。

新竹客運發聲明指出，由於整體大環境的變遷，再加上少子化、疫情衝擊，以及私人運具的增加，導致客運乘客數量大幅減少。新竹客運在面臨長期虧損的情況下，營運許可證屆期後依然不畏艱難，堅持營運至今。然而，由於營運環境日益艱困，不得不遺憾地決定結束公路客運竹東山區路線的業務。

聲明中，新竹客運也衷心感謝鄉親們長期以來的支持與信賴，過去能夠為大家提供便利舒適的交通運輸服務，「是我們的榮幸」，9月1日起將由新的業者接續服務，也期望鄉親們繼續給予支持。

新竹客運表示，未來仍繼續提供國道客運（新竹-台北；新竹-台中）及新竹市區公車的路線服務，且將持續加強提升服務品質，並表示新竹客運走過百年歲月，對民眾表達再會與感謝。新竹監理站也將在9月1日上午，在原新竹客運竹東站，舉辦捷乘客運公路客運路線營運啟動儀式，象徵新竹客運階段性任務的結束。

新竹客運指出，配合【5609】竹東－珊珠湖（經北埔）等7條公路客運路線營運期限屆滿移交由捷乘客運公司行駛，自9月1日起，新竹客運【5609】（含A支線）、【5625】（含A支線）、【5626】（含A支線）、【5627】、【5630】（含A支線）、【5631】及【5634】（含A支線）等7條路線移交由捷乘客運公司行駛，另5628、5629等2路線配合路線優化整併至5630路線發車，5635路線減班，移撥後詳細狀況請洽捷乘客運。

新竹縣交旅處長陳盈州表示，新竹客運在新竹縣有36條路線，目前竹東9條路線已有新業者接手，新竹區監理所也積極媒合承攬客運業者，包括捷乘客運，還有另一家亦捷科技也得標，正積極籌備車輛跟司機，陸陸續續將過度路線給新業者。同時預計下周一將與新竹區監理所拜會新竹客運，溝通代駛期程。