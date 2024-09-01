有些人年輕時際遇不佳，事業上很難有發展和突破，但不要太過心急，很可能只是時候未到。命理專欄「十二生肖運勢」分享，眉毛粗壯肥直、眼睛小且深邃、鼻梁高且窄、嘴唇厚且嘴巴小等4種面相的人，屬於大器晚成的類型，年輕時雖然很難有成就，但到了中晚年運勢就會逐漸好轉。

▎眉毛粗壯肥直

眉毛粗壯且肥直，在面相學中稱作「獅子眉」，這種人通常像獅子一樣威猛有氣魄，是能幹大事的人，但因為運氣不佳，年輕時沒辦法發揮真正的才能，等到中年以後大運來臨，自身的能力和多年積累的經驗開始發揮作用，事業也將逐漸走上坡。

▎眼睛小而深邃

眼睛大的人早年運勢佳，但容易後勁不足；眼睛小而深邃的人則相反，年輕時多災多難，且人際運勢較差，但通常頭腦聰明，善於思考、眼光長遠，即使出身和運勢都不好，也能成就一番事業，中年轉運後更是一帆風順。

▎鼻梁高且窄

鼻梁高代表有聚財能力，不過鼻梁窄會讓財氣流動變弱，年輕的時候通常很難發展起來，直到中年後運氣逐漸好轉，財氣流動隨之變快，才能達到財源不斷、事業有成。

▎嘴唇厚且嘴巴小

嘴唇厚且嘴巴小的人，年輕時容易心胸狹窄、善於算計，所以人際關係較差，與人合作時，也容易遭到夥伴提防，很難給予信任，因此事業也不太順；隨著年齡增大、閱歷增加，中年後個性開始收斂、做事穩重，事業和財運都會有起色，且晚年生活美滿、容易長壽。

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