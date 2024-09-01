首度移師台南舉行的2024台灣文化創意博覽會1日傍晚落幕，據台南市政府統計，涵蓋大台南會展中心商展區及市區的台南概念展區，共有超過62萬人次參觀，打破去年的60萬人次，還締造高達12億元的產值。（市府提供／洪榮志台南傳真）

首度移師台南舉行的2024台灣文化創意博覽會1日傍晚落幕，據台南市政府統計，涵蓋大台南會展中心商展區及市區的台南概念展區，共有超過62萬人次參觀，打破去年的60萬人次，還締造高達12億元的產值，也比去年的11億元成長約8％。

台灣文博會8月26日在大台南會展中心開幕，首度結合商展及文化策展在同一展區，吸引創紀錄超過570個文創品牌、近700個攤位參展。自開展以來，每天吸引大批民眾排隊進場，尤其活動最後2天遇上周休2日，超長的排隊人龍包圍整個場館超過1公里，進場大概需要排3小時。

不過，不少民眾仍直呼「太好買了」、「荷包狂噴」，還有人敲碗「以後可以每年辦台南自己的文博會嗎？」

根據文化部統計，此次文博會專業媒合場次超過700場，觀展的專業人士及買家超過1.5萬人次，共創造12億元產值。

台南市政府文化局長謝仕淵表示，今年的文博會，台南在地文創業者共有123家參與，獲得肯定；尤其推出「白天逛會展中心，晚上逛3大校區」，透過全國文創IP大集合，以及吉祥物「巷仔Niau」帶路，加上西竹圍之丘及藍晒圖文創園區，遊客提袋率也增加1倍。

市長黃偉哲認為，台灣文博會移師台南，讓民眾近距離看見台灣蓬勃旺盛的文創力，也看到台南歷史巷弄的蛻變，為台南400系列文化行動中的國家級活動，畫下圓滿句點。