民進黨秘書長林右昌於紐約時間31日晚間抵達美國甘迺迪機場，1日下午赴首站法拉盛台灣會館，向台僑分享台灣政情及世界局勢，與美東黨部幹部進行工作交流，林右昌提及，政府總預算規劃、朝小野大局面等狀況，強調台灣正走在正確的道路上，民進黨將堅持守護台灣主權，深化民主和自由的制度。

林右昌抵達美國後，由國策顧問、民進黨美東黨部主委莊振輝、紐澤西台灣商會會長蔡慶輝等大紐約地區重要台僑熱情接機，林隔日與台僑分享台灣當前狀況，並感謝其長期支持，林右昌說，雖然民進黨未能在國會過半，但賴清德當選總統，延續了民進黨的執政，創下台灣民主史上首次由同一政黨連任三次總統的紀錄，打破了「八年魔咒」。

林右昌指出，台灣正走在正確的道路上，因此國人讓執政團隊繼續帶領台灣。過去，台灣的國際能見度不高，但近年來，因COVID-19疫情、俄烏戰爭、美中貿易戰等國際局勢的變化，台灣在世界舞台上越來越重要，這項成就並非偶然，而是前總統蔡英文花了8年時間逐步累積的成果。

林右昌提及台灣經濟狀況，他表示，台股突破2.4萬點，超越香港恆生指數，顯示大家對台灣經濟的信心，而台人的人均GDP也突破3.4萬美元，超越南韓，顯示民進黨政府的領導有方，政府也支持台積電等科技產業及中小企業，積極解決生產要素問題，確保供應鏈穩定，讓廠商能夠留在台灣。

因應科技進步，林右昌說，充沛的勞動力和人才投資同樣重要，台灣人口有限，因此近年來政府開始進行國籍法的修改，繼續推動進步。

針對明年度總預算，林右昌說，政府財政稅收增加，行政院編列了史上最高的年度總預算，超過3兆元，為了支持中小企業，規劃超過2400億元的預算，協助其加速數位轉型和全力發展，顯示民進黨政府重視經濟發展，還關注公平正義和社會投資。

對於三黨不過半、朝小野大局面，林右昌強調，相較於2000年，現在的民進黨擁有豐富的中央執政經驗，賴清德曾擔任行政院長和副總統，團隊有共事默契和共同信念，且台灣經20多年民主發展，當藍白推動國會擴權法案時，年輕人發起了「青鳥行動」，民進黨將堅持守護台灣主權。

民進黨指出，林右昌將代表賴清德主席進行為期11天的參訪活動，後續將拜會美國華府的重要友台人士、智庫學者和國際公民組織，促進美國政界及學界與民進黨之間的交流，實踐民進黨的政黨外交核心價值。