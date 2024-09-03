台北101大樓3日上午股東臨時會董監改選因多數官股高層易人，13席董事包括備任董事長賈永婕在內有高達11席更換，4監事包括自然人佟韻玲等，新董事會並全數通過賈永婕擔任董事長，賈永婕隨即大陣仗召開接任見面會，並透露她這次出線最大原因應該是熱情，雖然不是很厲害，但會認識很厲害的朋友，對 於101營運挑戰，她自稱與續任總經理朱麗文密切配合，總經理負責專業，我負責美麗時，並期待在團隊帶動下營收再創新紀錄。

101董事名單幾乎全部換新，官股包括兆豐法人代表賈永婕、董瑞斌、黃永貞、台灣伊藤忠代表上垣內義博，中華電信法人代表胡學海，張世忠，證交所代表杜惠娟，台灣伊藤忠還有法人代表小野雄一郎、豐田雄一、和泉宏典、岡崎安和、一銀法人代表簡志光與中國信託法人黃清苑等。

賈永婕自稱上任第一天是「新生報到」，第一任務迎接周年慶，會動員強大的貴婦朋友一起來消費，而對於外界質疑她從未有大型企業營運經驗，她開玩笑說，大家對美女的質疑一定有的，並坦承自己不厲害，最大特質是會認識很厲害的朋友。

她同時分析，自己出線最大原因應該是熱情，無論是對台灣，或時尚、運動，她也提到，過去每年看101煙火都只有看到煙霧，接下來會思考或 許用無人機打造會有更好的效果，這些都需要跟團隊再溝通。