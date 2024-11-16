業界指出，MSC下周一開始降價，美西報價降至3150美元，美東降至4850美元，歐洲仍維持4200-4400美元。本周美西跌幅較重，主因在於因為十一黃金周縮船減班造成供給減少，又碰上因美東罷工三天造成部分貨物轉走美西，所以當時美西價格有撐，甚至往上；目前進入11月，船班供給恢復正常，貨量減少，美西價格往下修正，預計下周開始其他船公司會跟進此價格。

另一方面，雙11電商季節的出貨完畢，又面臨傳統淡季，接下來只能期待12月中到過年這段時間，且觀察美東碼頭工人聚焦碼頭設備自動化的議題談判的演變狀況以及關稅政策的發展，搭配上較早的農曆春節工廠休息，才有機會出現一波拉貨潮。

本周遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）為2512美元，下跌29美元，跌幅1.14％；遠東-地中海每TEU（20呎櫃）為3080美元，上漲25美元，漲幅0.82％；遠東到美西每FEU（40呎櫃）為4181美元，下跌548美元，跌幅11.59％；遠東到美東每FEU（40呎櫃）為5062美元，下跌219美元，跌幅4.15％。

近洋線方面，遠東到日本關西及關東為304美元、305美元，與上期持平；遠東到東南亞每TEU為670美元，上漲69美元，漲幅11.48％；遠東到韓國每TEU下跌9美元，為138美元，跌幅6.12％。