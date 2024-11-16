依中央氣象署情資顯示，今（16）日天兔風雨影響最大，但也可能在午後減弱為熱帶性低氣壓。內政部部長劉世芳提醒，部分地區仍有大豪雨、強陣風、長浪等現象，又因適逢假日，請民眾切勿掉以輕心，並避免從事觀浪、登山等戶外活動。

中央災害應變中心於上午9時召開第 7次工作會報，劉世芳指示，請各功能分組隨時掌握縣市政府災情與應變處置情形，並填報及上傳 EMIC系統等作業，積極主動提供人員、物資、裝備與器材之支援。

劉世芳提到，農業部已發布臺台東16 條土石流潛勢溪流黃色警戒，目前計有高雄、屏東與台東三縣市已進行疏散撤離，請疏散撤離組持續確認及統計收容人數，並督導各縣市安撫民眾情緒並提供妥善之照顧，務必確認安全無虞時方得讓民眾返家。另中南部受颱風豪雨影響，農作物有相當的損失，對於蔬果的價格，請農林漁牧組持續監控市場行情及需求，適時釋出冷凍蔬果平穩物價。

劉世芳特別指示，台東縣富岡至綠島航線僅部分停航，惟台東縣仍在颱風暴風範圍內，請交通工程組確定於安全無虞狀況，始得開航。另台南市本次颱風雨量不大，卻造成多處積淹水，請水電維生組，後續了解淹水原因。