天兔颱風持續轉彎往東北移動靠近台灣，中央氣象署表示，今晚（15日）到明天為影響最大時期，南部、花蓮及台東要做好防颱準備，預計颱風明晨至明上半天自屏東或恆春半島一帶登陸，並加快行進速度，估中午過後出海，且可能在陸地就減弱為熱帶性低氣壓，有機會下半天解除海陸警。

天兔最新風雨預報出爐 氣象署說明颱風最新動態

中央氣象署即時預報科長劉宇其指出，今傍晚17時的中心位置在鵝鑾鼻的西南西方約120公里處，以每小時8轉15公里速度，向東北東轉東北進行，其暴風圈傍晚16時已接觸台灣南端陸地，對高雄、屏東、台東及恆春半島構成威脅，預計此颱風有持續減弱且暴風圈有縮小趨勢。

氣象署預測未來降雨趨勢。（氣象署提供）

劉宇其說明，今晚至明天為天兔颱風影響最劇烈時間，南部、花蓮、台東要做好防颱準備。目前颱風偏北轉北備東方向前進，靠近台灣過程持續減弱，不排除明天清晨至上午，從屏東、恆春半島一帶登陸，需留意大潮，屆時暴風半徑估約80公里。

劉宇其說，目前在外圍環流影響下，台東及恆春半島降雨逐漸明顯，目前最大累積雨量在屏東山區132毫米、台東也有測站測得113毫米，隨颱風靠近，預計台東、屏東降雨會更明顯，並逐漸往花蓮、高雄擴展。

強陣風部分，目前在恆春半島有機會出現10級強陣風，會持續到明天上午，另高雄沿海與屏東地區也可能有8至9級強陣風。

劉宇其提到，目前颱風正在轉彎速度較慢，明天往東北走時速度會加快一些，預計明天中午過後出海，且登陸後強度會持續減弱，可能在陸地上就減弱為熱帶性低氣壓，明天下半天有機會解除海陸警，但實際情況仍視颱風減弱與行進速度而定。

劉宇其表示，17日颱風減弱成熱帶性低氣壓逐漸遠離後，東北季風接力影響，北部與東北部降雨增加，未來一周都會影響，17日基北宜花有豪大雨，下周一、二再加上萬宜颱風的外圍雲系影響，全台各地多少都有降雨情形，尤以北部和東半部較明顯，下周三過後降雨才限縮至北東。