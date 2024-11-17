極端氣候、夏季炎熱，台北市交工處今年7、8月縮短路口號誌紅燈秒數平均21秒。台北市議員建議，因應高齡化社會，必須為長者提升停等紅燈的舒適性，可考慮於商圈外圍、大路口仿照韓國設「停等紅燈遮陽棚」與「水噴霧設施」等。交工處回應，遮陽設施外觀、影響面積與路樹相似，但設置不得影響行車視距，且台灣颱風比韓國多，還要再研究。

民進黨議員林延鳳指出，台北市長蔣萬安將今年定為交通安全年、主張人本交通，但除了減少汽機車事故外，因應高齡化社會長者增加，也要一併思考增加長者等紅燈的舒適性，因此建議交通局可在商圈外面、大路口，比照韓國研議設置停等紅燈遮陽棚和水噴霧設施。

國民黨議員游淑慧也說，台中市已評估於主要路口增設遮陽設施，台北市與台中市交通、民情差不多，但氣候則因台北為盆地而較為濕熱，交通局除可收集首爾情況外，也可以與台中市聯繫、討論，切勿畫地自限。

民進黨議員趙怡翔則提及，水噴霧對戴眼睛的行人很困擾，有人則擔心影響頭髮造型，水也不一定乾淨，因此對水噴霧持保留態度。

交工處長張建華回覆，其實遮陽設施外觀、影響面積都與路樹相似，依「市區道路及附屬工程設計標準」，大型喬木已種植在4公尺以上人行道，且遮陽設施設置地點也要避免影響行車視距，加上台灣颱風比韓國多，必須考量結構、安全設計等。

他說，已拿到韓國遮陽棚的設計管理指南，將於研究後再函覆議會，至於水噴霧則涉及水源、成本，同樣需要再研究。