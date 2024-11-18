根據凱基投顧分析，晶圓代工廠表現優於IC設計廠商及封測代工(OSAT)，且AI應用成為推動半導體產業成長的核心動能，預期2025年仍將持續帶動上升周期。台積電憑藉先進製程技術及市佔率優勢，持續拉開與競爭對手的差距。反觀非AI應用，則僅呈現溫和增長，主要依賴產品規格升級帶動營收。

展望2025年半導體產業，凱基投顧提出以下三大重點：

一、周期頂點機會：半導體產業有望於2025年達到周期高點，延續過去十年「兩年擴張、兩年收縮」的歷史模式。

二、現金股利上調空間：此次周期中，半導體營收增幅預計將超越資本支出，業者現金股利發放率可望提高。

三、先進與成熟製程分化：先進製程需求強勁，供應持續吃緊，台積電因市佔率擴張及AI熱潮大幅受惠；成熟製程則因中國晶圓廠積極擴產導致供給過剩，仍處於L型復甦階段。

凱基投顧分析觀察2024年第三季財報，AMD資料中心營收首次超越Intel，凸顯台積電助力其AI晶片與伺服器CPU市佔率快速擴大。凱基投顧預估，AMD CPU市佔率有望於2024年底提升至40%。相較之下，Intel雖透過增加台積電代工比例維持PC CPU市佔率，但在晶圓代工領域與台積電的差距持續拉大，短期內對台積電先進製程無法構成重大威脅。

展望未來，凱基投顧建議投資人聚焦受惠於AI需求增長、規格升級及市佔率擴張的先進製程相關企業，並對供過於求的二線晶圓代工廠及評價過高的個股保持謹慎，避免過度冒險操作。