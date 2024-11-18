DIGITIMES「科技關鍵字」為自2021年起發表洞察科技產業前景的指標之一，從歷年的科技關鍵字「鏈」、「變」、「甦」中，可看出近年來科技產業變化脈絡。此次論壇亦透過產業調查與研究數據，解析大國博弈下全球供應鏈的重塑布局。

DIGITIMES董事長黃欽勇講述在新川普時代台灣科技產業的戰略與佈局。副總經理黃逸平則指出，美中對抗下供應鏈加速脫鉤，身為半導體和AI之島的台灣，已掌握AI伺服器和資料中心商機，也應思考更長遠的成長動能。

黃逸平建議，台廠應在資通訊領域擴大戰果，延續近期發酵的AI PC、AI手機供應鏈動能。再者，應從製造服務擴大到提供軟硬整合的「AI Foundry」服務，協助企業快速將AI應用落地，並尋求將相關解決方案輸出海外。

DIGITIMES也發布「台灣企業導入生成式AI的現況」與「台灣電子產業海外布局」兩項產業調查。分析師黃耀漢指出，台灣企業對生成式AI的接受度持續攀升，已有18.1％的受訪企業成功導入此技術，主要集中在半導體與電子產業的大型企業。

而41.3％的企業計畫在未來3年內導入生成式AI技術，31.5％的企業則因預算和技術限制無計畫導入。黃耀漢建議，供應商提供靈活的價格方案和技術支援，以幫助中小企業降低導入門檻，加速生成式AI在台普及。

台灣電子業海外布局方面，DIGITIMES分析師周延指出，多數電子製造業者正積極規畫海外布局，其中以電子製造服務（EMS）、半導體製造、材料與設備業的布局需求尤其明顯，而東南亞被視為最佳布局地點，其次則是印度和墨西哥。

值得注意的是，高達9成的電子產業主管認為地緣政治因素是未來海外布局的重要考量。隨著川普明年1月再次就任美國總統，周延認為，若新一屆美國政府實行嚴格的關稅政策，可能促使如先進製程晶片、伺服器和工業電腦等高附加價值產業增加、擴大在美生產布局。