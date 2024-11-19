台電規劃基隆市協和電廠將由重油電廠轉型為燃氣電廠，但第四天然氣接收站仍在環評階段。（台電提供／張志康基隆傳真）

中火二期環評案爭議不斷，但全案強度關山獲得通過，基隆市議員要求市長謝國樑以中火環評案為鑑，全力把關四接環評案。謝國樑對此表示，雖然暫時無法承諾必然出席環評會，但允諾會全力看顧基隆環境，並做審慎、通盤的考量。

市議員陳冠羽表示，基隆市政府應以中火二期環評強力闖關為鑑，在接下來台電針對第四天然氣接收站的環評案中，要求謝國樑務必出席環評會並發言反對。他認為，地方首長是否出席環評會，直接反映其立場，台中市長盧秀燕未能親自出席，即使派出副市長與立委出席，但環評仍遭強闖過關。

另一方面，中火也將原本的老舊燃油機組轉為備援設施，陳冠羽要求謝國樑應表態不論四接蓋不蓋，市府都應向台電表示讓燃油機組如期除役，不得轉為「電力備援設施」。

謝國樑答詢時表示，他相信他與議員及四接環團就保護環境及協和電廠重油機組應如期除役，絕對有共識。不過他強調，他無法在今日就允諾必會出席下次的四接環評會議；但他允諾，會全力看顧基隆市的環境。

謝國樑認為，有中火二期的案例在前，他與市府在接下來的時間裡，必然會以審慎的態度去看待，基隆市府有權限去做出一定的裁決，無論台電打算更新機組或做任何事情前，都必須顧慮到市民的安全及環境保護，這也是環評存在的最重要意義。

基隆市協和電廠現有的重油機組即將除役，台電規劃在協和電廠新建2部燃氣機組，並建設第四天然氣接收站（簡稱「四接」），預計2030年6月開始供電，目前全案仍處於環評階段。