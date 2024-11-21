中國國民黨21日由台北市議員柳采葳、國政基金會副執行長凌濤、國民黨副發言人康晉瑜召開記者會，痛批海科館館長陳素芬霸凌下屬案件迄今沒動作，還內部調查吹哨者。（摘自國民黨Youtube直播／徐佑昇基隆傳真）

近日勞動部北分署吳姓公務員之死引起眾怒，藍營也持續追查職場霸凌案件。中國國民黨21日召開記者會，台北市議員柳采葳、國政基金會副執行長凌濤、國民黨副發言人康晉瑜抨擊，除了勞動部，國民黨先前揭露海科館館長陳素芬霸凌下屬案件，海科館迄今沒動作，甚至還內部調查吹哨者，並質疑海科館標案也疑似涉及陳素芬家族濫用權力，呼籲政院徹查。對此海科館回應，陳素芬請假到下週五，標案均公開招標並依照採購法辦理。

國民黨今日召開「卓榮泰還在夢遊，再爆海科館霸凌新事證！」記者會，凌濤指控，海科館館長對內正在調查吹哨者，直到現在整個海科館還在恐怖調查的氛圍中。

凌濤並公布11月15日海科館會議記錄載明「近期媒體對於館方之負面報導，對於館方影響甚鉅，請各組主任對同仁宣導管理意見應該循體制面的方向反映處理」，並稱「請政風針對造謠、抹黑、不實指控之情形調查並彙製報告」。

凌濤質疑，吹哨者、受害者對外求救，竟然被海科館請政風調查這就是卓榮泰口中的調查報告嗎？原來調查報告是抓公務員的爆料，全國機關難道正在查吹哨者嗎？

柳采葳則表示，陳素芬利用和「New School」學術機構簽MOU的名義，把大兒子廖啟安送到New School任教，甚至還把女朋友一起帶入這間公司，又把採購案都交給該公司，包括「博物館行銷暨國際合作委託專業服務」，另一是「原水族館用地活化再利用可行性評估」。陳素芬二兒子廖崧竹則是透過廖文偉牽線，從原任職的智威公司到NOAA上班，「潮境智慧海洋館沉浸式體驗環境展示系統設計競賽及製作」的標案，就直接給了二兒子先前任職的智威公司。

柳采葳補充，「潮境智慧海洋館沉浸式體驗環境展示系統設計競賽及製作」標案招標金額達6498萬，歷經兩次招標，智威第一次不符合資格遭淘汰，但第二次卻能得標，其他符合資格的兩家公司，卻因為不是綠友友而落榜，大家也不用意外，民進黨早就已從根爛到底。

對於上述指控，海科館表示館長陳素芬請假至下周五，有關個人部分並不了解，無法多做回應。至於標案部分，針對海科館之採購案件，相關採購流程均依政府採購法辦理公開招標，相關評選及評審會議程序亦依循採購法規辦理。