從勞動部霸凌案開始延燒，扯出政府機關公務員面臨的相同困境。民眾黨今（22）日宣布，12月7日下午2時至4時將發起「反霸凌、護勞權」大遊行，從勞動部走到凱道，「反霸凌要真相、反血汗要健康、護勞權要工會」。據悉，屆時也將廣邀社會賢達參與。

民眾黨表示，一個生命的逝去讓人不捨，家屬的眼淚更讓人揪心，不禁要問，還有多少個勞工朋友正被「過度燃燒」？有多少個案例被「勞動黑布」遮掩？還有多少個「有力靠山」潛藏在應該保護人民的「政府」之中？

民眾黨指出，民進黨告訴大家，勞工是心中最軟的一塊，結果卻是踐踏基層員工，官官相護、息事寧人，助長職場霸凌的溫床。他們絕對不接受長官霸凌是「立意良善」，拒絕勞動部左手查右手的虛假調查、反對「靠勢」的派系滋養高官，「我們憤怒、我們不甘，我們要為自己捍衛權益」。

民眾黨表示，12月7日「反霸凌、護勞權」大遊行，邀請重視勞工權益的人們一起加入行列，「反霸凌要真相、反血汗要健康、護勞權要工會」，一起上街討公道。